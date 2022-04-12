فريق لتنسيق البلاغات في المسجد الحرام

وأكد مدير عام الإدارة العامة للطوارئ وإدارة المخاطر، سعيد الغامدي، أن منهجية عمل الطوارئ والمخاطر خلال شهر رمضان المبارك تتم وفق منظومة عمل مدروسة، ومخطط لها مسبقا مع إدارات ووكالات الرئاسة كافة، والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، حيث يوجد في جنبات المسجد الحرام فريق ميداني مؤهل، تتمحور مهامه حول متابعة حركة الميدان، ورصد الملاحظات وتحليلها، وتلقي البلاغات من غرفة مركز العمليات الأمنية الموحد «911»، ومتابعتها عبر ممثل الإدارة العامة للطوارئ ومواجهة المخاطر أو غرفة العمليات والتحكم والسيطرة التابعة للرئاسة.
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