فريق لتنسيق البلاغات في المسجد الحرام

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع كل الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، على تنظيم الخطط والإستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق أعلى نسب الأمان والسلامة للعنصرين البشري والبيئي عبر تحليل وتنفيذ الإجراءات والسياسيات التشغيلية الآمنة المتوافقة مع أعلى المقاييس الوقائية.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للطوارئ وإدارة المخاطر، سعيد الغامدي، أن منهجية عمل الطوارئ والمخاطر خلال شهر رمضان المبارك تتم وفق منظومة عمل مدروسة، ومخطط لها مسبقا مع إدارات ووكالات الرئاسة كافة، والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، حيث يوجد في جنبات المسجد الحرام فريق ميداني مؤهل، تتمحور مهامه حول متابعة حركة الميدان، ورصد الملاحظات وتحليلها، وتلقي البلاغات من غرفة مركز العمليات الأمنية الموحد «911»، ومتابعتها عبر ممثل الإدارة العامة للطوارئ ومواجهة المخاطر أو غرفة العمليات والتحكم والسيطرة التابعة للرئاسة.