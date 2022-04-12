رفع كفاءة جسور المشاة على الطرق بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز معايير السلامة والأمان تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشغيل والصيانة، أعمال الصيانة الوقائية للمرافق العامة بمواقع متفرقة بمكة المكرمة لضمان جاهزيتها بصفة مستمرة وخاصة خلال المواسم، حيث تعمل على متابعة أعمال الصيانة الدورية، ورفع كفاءة التشغيل لجسور المشاة وضمان تهيئتها وأدائها بفاعلية، من خلال فرق ميدانية مختصة ومقاولين مؤهلين لمتابعة أعمال الصيانة وتفقد مكوناتها من التجهيزات الكهربائية والميكانيكية ووسائل السلامة على مدار الساعة. وهيأت الأمانة نحو 20 جسرا للمشاة بالعاصمة المقدسة للعبور المرن والآمن على الطرق ذات التصاميم الجمالية والمزودة بالسلالم الكهربائية، موزعة في مختلف المواقع والشوارع الرئيسة، وتم تصميمها وفق أفضل الطرز الهندسية، وتأتي هذه الأعمال لتهيئة المرافق العامة لأهالي العاصمة المقدسة وزوار بيت الله الحرام على مدار الساعة، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الأمانة في مختلف المجالات. جهود تهيئة الطرق

20 جسرا للمشاة جرت تهيئتها

متابعة أعمال الصيانة الدورية

رفع كفاءة التشغيل لجسور المشاة

متابعة وسائل السلامة على مدار الساعة

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