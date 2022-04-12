صرف 10 مليارات ريال منافع تأمينية للمتقاعدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إحصاءاتها لشهر مارس أن مصروفات المنافع التأمينية بلغت 10 مليارات ريال لجميع متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص. وأشارت إلى اعتزازها بخدمة كافة عملائها من متقاعدين ومشتركين وأصحاب عمل ومستفيدين وذلك من خلال تسخير جميع جهودها التقنية وكوادرها البشرية لتحقيق التميز في الخدمة المقدمة بما يسهم في تقديم منتجات وخدمات عالية الموثوقية والاعتمادية لتمكين وصول جميع عملائها للخدمات والمنصات والقنوات الرقمية بكل يسر وسهولة. وأتاحت المؤسسة لعملاء أنظمة التقاعد خدمة الكترونية لمتابعة معاملاتهم دون الحاجة لزيارة فرع المؤسسة. وتتيح هذه الخدمة لعملاء المؤسسة متابعة آخر المعاملات المقدمة للمؤسسة العامة للتقاعد عبر مراكز الخدمة، بوابة المؤسسة الالكترونية، تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية. وتتضمن خطوات الخدمة: الدخول على الخدمة بالنقر على زر «ابدأ الخدمة»، ثم إدخال البيانات المطلوبة، وأخيرا النقر على زر «إرسال». الخدمات الالكترونية في مارس: 2.9 مليون زائر لبوابة الخدمات 227 ألف مستخدم جديد 141 ألفا عدد مرات تحميل التطبيق 4.6 ملايين معاملة الكترونية 176 ألف خطاب تعريف 125 ألف مكالمة واردة لمركز الاتصالات

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