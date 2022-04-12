7 نقاط لتوزيع العربات للمعتمرين بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 7 نقاط لتوزيع العربات اليدوية للمعتمرين من كبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد الحرام، منها 4 نقاط توزيع مجانية و3 نقاط توزيع عربات يدفعها المتطوعون ومرافقة المعتمر من كبار السن أو ذوي الإعاقة.

من جهة أخرى وفرت الرئاسة تطبيق «تنقل» في حال أراد المعتمر حجز عربة كهربائية قبل وصوله إلى المسجد الحرام، يمكنه من حجز عربته وستكون في انتظاره بنقاط الخدمة في بداية السعي بالصفا، ودور الميزانين بداية الطواف. في المقابل تعنى رئاسة شؤون الحرمين بالإشراف على خدمة العربات المجانية وتوفيرها لمحتاجيها من المعتمرين والزوار، كما تشرف على مقدمي الخدمة المدفوعة ومشغل العربات الكهربائية بالمسجد الحرام، وتنظيم ومراقبة العربات، والتأكد من سيرها في مساراتها المخصصة المعدة داخل أروقة البيت العتيق، وتوجيهها في المسارات المخصصة لها بالمطاف والمسعى.

من ناحية أخرى جرى توزيع فرق ميدانية بعامة المسجد الحرام، بالتعاون مع اللجان المشكلة لمنع العربات المخالفة وغير المصرحة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال أصحابها.

نقاط توزيع عربات يدفعها المتطوعون ومرافق المعتمر:



بداية المسعى (الصفا)

بداية الطواف (عند خط النية)

نقطة توزيع العربات في الساحة الجنوبية

نقاط توزيع العربات اليدوية مجانا: