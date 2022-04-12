محمد بن مسعود - الدمام - يُشار إلى أن “الأمن العام” كشف يوم أمس عن أن شرطة جدة باشرت بلاغًا عن وقوع مشاجرة بين طالبَيْن في إحدى المدارس المتوسطة، وهما مواطنان، عمر كل منهما 15 عامًا، وتوفِّي أحدهما -رحمه الله-، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية في الحادثة، وإحالتها إلى جهة الاختصاص.

كانت هذه تفاصيل خبر الصلاة على الطالب “ضحية المشاجرة” بجدة.. عصر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.