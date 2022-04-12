محمد بن مسعود - الدمام - تعادل ايجابي في لقاء الشهيد مرد وبلال القباطي

تعادل ايجابي في لقاء الشهيد مرد وبلال القباطي

الشهد مراد وبلال القباطي تعادل اجابي في بطولة المحترفين لمنتدي المستقبل

القاعده/علي العديني

جمعت المباره الثانيه عصر يوم امس في بطولة المحترفين والتي ينظمها منتدي المستقبل للتنمية الثقافية والاجتماعيه في نسختها الثالثه عشر وبدعم من الشركه الاهليه للمياه المعدنيه بلادي ومؤسسة الزيلعي

فريقا الشهيد مراد وفريق بلال القباطي حيث قدم نجوم الشهيد مراد لوحه رياضيه اثارة اعجاب الجمهور وتعاطي معها فريق بلال القباطي لتكتمل الوحه الرياضيه ولتنتهي المباره بتعادل الايجابي للفريقان

وعقب المباره صرح الاخ فهدامين ابوراس بان المنتدي يسعي سنويا لجعل البطوله التي اصبحت ملتقى لابنا محافظتي تعز وإب من خلال الفرق المشاركه تتميز كل نسخه عن النسخه السابقه وهذه النسخه تم فيها رفع قيم الجوائز ونسعي الي المزيد يجدر الاشاره ان غيب المعلق الرياضي خالد السياني كان له وقع علي الجماهير تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً

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