محمد بن مسعود - الدمام - عـاجل : بعد ساعات من وصول المبعوث الأممي إلى صنعاء .. السعودية توجة رسالة طارئة للحوثيين

بعد ساعات من وصول المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، وجه الإعلامي والمحلل السياسي السعودي، عبدالله آل هتيلة رسالة إلى مليشيا الحوثي الانقلابية.

وفي تغريدة رصدها “اليمن السعيد”، خاطب آل هتيلة الحوثيين بقوله: “مع وصول المبعوث الأممي إلى صنعاء، لا تفوتوا الفرص لأنها لن تتكرر، انخرطوا مع إخوانكم في مشاورات الشجعان للخروج باليمن إلى بر الأمان”.

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وأضاف هتيلة وهو مساعد رئيس تحرير صحيفة “عكاظ” مخاطبا الحوثيين: “بُحّت أصواتنا ونحن نقول لكم أن من يحرضونكم وتسببوا في دمار اليمن يسعون اليوم وبكل ما يملكون لبناء بلادهم ورفاهية شعبهم”.

وفي وقت سابق اليوم، وصل المبعوث الأمم إلى صنعاء، قادماً من مسقط للقاء قيادات مليشيا الحوثي وبحث آخر المستجدات في البلاد، في زيارة هي الأولى للمبعوث الأممي منذ تعيينه مطلع أغسطس الماضي خلفاً للبريطاني مارتن غريفيث.

وقال غروندبرغ في بيان مقتضب على تويتر: إنه وصل إلى صنعاء ويتطلع إلى التواصل مع قيادة الجماعة (الحوثية) في تنفيذ الهُدنة وتعزيزها ومناقشة سبُل المُضي قدما.

ومن المقرر أن يناقش غروندبرغ مع قيادات مليشيا الحوثي التي تمنعت لأكثر من 8 أشهر من استقباله، يناقش جهود تأمين الهدنة الانسانية المُعلنة مطلع ابريل الجاري، وامكانية جعلها هدنة دائمة واستئناف مفاوضات السلام بين مختلف الأطراف للاتفاق على تسوية سياسية.

وتأتي هذه الزيارة على وقع مستجدات سياسية في معسكر الحكومة الشرعية بعد إعلان الرئيس هادي تشكيل مجلس قيادة رئاسي ونقل صلاحياته له.