اخبار الرياضه السعوديه دروغبا يعلن ترشحه لانتخابات الاتحاد الإيفواري لكرة القدم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن النجم الإيفواري المعتزل ديديه دروغبا مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي السابق عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية في اتحاد الكرة ببلده كوت ديفوار بعد أن تم تأجيلها لمدة عامين على أن تجرى انتخابات رئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم في 23 أبريل الجاري ومن هذا المنطلق كان أمام المرشحين مهلة حتى يوم الأحد لتقديم طلباتهم حيث كان قد تم رفض طلبه عام 2020 بسبب بعض البنود في لائحة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم.

وقد لعب دروغبا على المستوى الدولي الدولي مع كوت ديفوار بين عامي 2002 و2014 وأصبح قائدا لمنتخبه الوطني منذ عام 2006 حتى وقت اعتزاله وهو هداف منتخبه التاريخي بتسجيله 65 هدفا في 104 مباريات.