اخبار الرياضه السعوديه دياز.. «10» بلا خسارة.. وميشيل رجل «الجولتين»

محمد بن مسعود - الدمام - واصل المدرب الأرجنتيني رامون دياز تحقيق الانتصارات مع الهلال منذ توليه قيادة دفة الفريق فبراير الماضي، إذ قاد الفريق حتى الآن في 10 مباريات في 3 مسابقات هي (الدوري، كأس الملك، كأس آسيا) لم يتعرض فيها الزعيم لأي خسارة، وشهدت المباراة العاشرة انتصارا عريضا على الريان القطري بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقدم الفريق الهلالي أداء متميزا أمام الريان رغم النقص والغيابات العناصرية المؤثرة في الفريق؛ سالم الدوسري، ايغالو، جانغ، كاريو، صالح الشهري، حيث استطاع دياز اختيار توليفة مناسبة للفريق في الجولتين الماضيتين.

وبرز نجم المحترف ميشيل في المباراة الثانية على التوالي بعد أن قدم المستويات المميزة مع الهلال مؤخرا وتحديداً في البطولة الآسيوية، حيث بدأ اللاعب يتأقلم مع المجموعة بعد مشاركته بشكل أساسي في مباراتي الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات، وبهذا المستوى اللافت تم اختياره من قبل الاتحاد الآسيوي كأفضل لاعب أمام الشارقة والريان.

من جهتها، وفي بادرة جميلة من القوة الزرقاء، قامت رابطة نادي الهلال بإغلاق المكبرات الصوتية حتى الانتهاء من صلاة التراويح، خلال مباراة الفريق الهلالي أمام فريق الريان القطري، احتراماً وتقديراً لهذه الشعيرة. ولاقت البادرة اعجاب الجماهير الهلالية الحاضرة في ملعب المباراة.