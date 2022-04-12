اخبار الرياضه السعوديه تفاعل هلالي مؤثر مع إصابة الشهري

محمد بن مسعود - الدمام - كعادة الأسرة الهلالية، تفاعلت كل القلوب المحبة للموج الأزرق عقب الإصابة الأليمة التي تعرض لها نجم الهلال صالح الشهري في مباراة الهلال والشارقة الإماراتي، التي ستضطره للغياب فترة طويلة عن الملاعب.

وفي تفاعل تلقائي وسريع لفت الأنظار، قام لاعب الهلال عبدالله الحمدان بعد تسجيل هدف الهلال الأول في مرمى الريان القطري، بتقبيل قميص اللاعب صالح الشهري، في بادرة جميلة من لاعب هلالي لزميله، حيث يبقى الإخاء الهلالي والوفاء بين كتيبة الفرقة الزرقاء سمة عميقة الدلالة تستحق التصفيق والثناء والاقتداء.

وفي تعليق على تلك البادرة النبيلة قال فهد العلي، من الجمهور الهلالي الحاضر المباراة، إنها وقفة لا تنسى من الهلاليين ومن عبدالله الحمدان والنجوم الكبار، فهذه عادتهم، وهذا هو السر في تكاتف الهلاليين وتحقيقهم أغلى البطولات وأهمها.

فيما قال تركي عبدالله إن الهلال سيفتقد لاعبه صالح الشهري بسبب تلك الإصابة، ولكن ستظل قلوب كل الهلاليين معه وينتظرون عودته معافى والاستمتاع بأهدافه التي تعودوا عليها وأحبوها. كما أضاف «الهلال فن وأخلاق ومدرسة، والحمد لله أنني هلالي وشاهدت هذا الوفاء الذي يشبه الهلال وكل من ينتمي إليه».

أما عبدالله السعد – الذي أثنى على الروح الهلالية التي أبداها اللاعب عبدالله الحمدان – فقال إن الهلال كيان عظيم، ولاعبيه متميزون، وليس مستغربا منهم الوفاء، وسنظل منتظرين عودة صالح الشهري سالما معافى ضمن فرقة الهلال بإذن الله.