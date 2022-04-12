اخبار الرياضه السعوديه الزعيم يدك الريان بثلاثية

محمد بن مسعود - الدمام - انفرد ممثل الوطن فريق الهلال بصدارة المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا بعد فوزه القوي على الريان القطري بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة.

شهد اللقاء سيطرة هلالية مبكرة نتج عنها إحراز عبدالله الحمدان الهدف الأول (د:٢٧)، وواصل الهلال هيمنته على اللقاء في الشوط الثاني ليحرز محمد كنو الهدف الثاني (د:٤٩)، وقبل نهاية اللقاء أحرز البديل ناصر الدوسري الهدف الثالث (د:٨٧).

وبهذه النتيجة يحقق الهلال انتصاره الثاني على التوالي وينفرد بصدارة المجموعة برصيد ٦ نقاط، فيما تلقى الريان الخسارة الأولى وتجمد رصيده عند ٣ نقاط في المركز الثاني.