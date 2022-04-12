اخبار الخليج – وزارة الخارجية تعرب عن تعاطف مملكة البحرين مع جمهورية الفلبين الصديقة جراء الفيضانات التي اجتاحت عددًا من الأقاليم

محمد بن مسعود - الدمام - تعرب وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين مع جمهورية الفلبين الصديقة جراء الفيضانات التي اجتاحت عددا من الأقاليم وتسببت في انهيارات أرضية، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص، معربةً عن تعازي مملكة البحرين لأهالي وذوي الضحايا ولحكومة وشعب الفلبين الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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