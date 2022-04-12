محمد بن مسعود - الدمام - بشرى سارة لجميع اليمنيين حول إنهاء الحرب ووصول المبعوث الأممي لصنعاء والخارجية العمانية تزف هذا النبأ

وصل المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ الاثنين للعاصمة صنعاء قادما عبر العاصمة العمانية مسقط في زيارة تعد هي الأولى منذ توليه منصبه قبل تسعة أشهر .

وقال مصدر ملاحي مسؤول بمطار صنعاء الدولي، إن غروندبرغ وصل المطار في تمام الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (10:00 ت.غ).

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وأضاف المصدر، أن “المبعوث الأممي جاء قادما من العاصمة العمانية مسقط”، دون تفاصيل أكثر.

بدوره، أفاد مكتب المبعوث الأممي عبر تويتر، بوصول الأخير صنعاء، “حيث يتطلع إلى لقاء قيادات أنصار الله (الحوثي) للنقاش حول تنفيذ وتقوية الهدنة، وسبل المضي قدما في تحقيق السلام”.

ولم يعلن المكتب، تفاصيل أكثر عن مدة الزيارة، فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري حولها من الحوثيين أو السلطات اليمينة.

وهذه أول زيارة يقوم بها غروندبرغ منذ تعيينه بمنصبه في أغسطس 2021، وبدء مهامه رسميا في سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممي لقاءات مع قيادات في جماعة الحوثي، ضمن الجهود الأممية الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الصراع في اليمن، وفق مراسل الأناضول.

ويأتي وصول المبعوث الأممي إلى صنعاء، بعد نجاحه في التوصل إلى هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد بدأت مطلع أبريل الجاري في اليمن.

إلى ذلك كشفت وزارة الخارجية العمانية عن الهدف من زيارة المبعوث الأممي لليمن غروندبرغ موضحة بأن الزيارة تسعى لإجراء مناقشات حول تثبيت الهدنة الأممية ومتطلبات التسوية الشاملة في اليمن .

وقالت الخارجية العمانية في بيان نشرته على موقعها الرسمي بموقع تويتر: ‘‘بناءً على اللقاءات والمناقشات التي أجراها هانس غروندبرغ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن مع بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية وعدد من المسؤولين في سلطنة عمان، ومحمد عبدالسلام رئيس وفد صنعاء التفاوضي حول إجراءات تثبيت الهدنة ومتطلبات التسوية الشاملة في اليمن، فقد غادر المبعوث الأممي مسقط متجهاً إلى العاصمة اليمنية صنعاء في أول زيارة له منذ تعيينه في منصبه في شهر أغسطس الماضي’’.

وفي وقت سابق، وصل غروندبرغ، إلى صنعاء في أول زيارة له منذ تعيينه مبعوثًا إلى اليمن، في أغسطس الماضي، وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان مقتضب، ‘‘وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم إلى صنعاء حيث يتطلع للقاء قيادات (جماعة الحوثي) للنقاش حول تنفيذ وتقوية الهدنة، وحول سبل المضي قدمًا’’.