شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يدشن المجسم التعريفي لمعالم الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

وقال معالي الرئيس العام خلال التدشين: إن من واجبنا في الرئاسة استثمار التقنية وتطويعها لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، حيث أنها من أهم الوسائل المعينة على إيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين، وكما أنها تسهم في إبراز جهود قادة هذه البلاد المباركة -حفظهم الله- وما يقدمونه من دعم سخي، ليكون الحرمان الشريفان بيئة صحية وتعبدية آمنة تعين قاصديهما على أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.

وفي ختام حديثه رفع معاليه أكف الضراعة إلى الله -عز وجل- بأن يبارك في جهود الجميع ويجعل ما يقدمون به في موازين أعماله الصالحة.

حضر التدشين مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وسعادة سعادة مدير الإدارة العامة للحج والعمرة الأستاذ فيصل بن عبدالله الجودي.