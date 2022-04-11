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«السديس» يدشن المجسم التعريفي لمعالم الحرم المكي

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الدمام - شريف احمد - دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المجسم التعريفي للمعالم بالحرم المكي الشريف، والذي يتم من خلاله نقل معلومات دينية وتاريخية عن المسجد الحرام، وإبراز جهود الدولة المباركة -رعاها الله- من خلال الأفلام الوثائقية للرئاسة، وإضافة باركود الخريطة التفاعلية للمسجد الحرام بعدة لغات وتفعيلها في خدمة إرشاد التائهين.

وقال معالي الرئيس العام خلال التدشين: إن من واجبنا في الرئاسة استثمار التقنية وتطويعها لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، حيث أنها من أهم الوسائل المعينة على إيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين، وكما أنها تسهم في إبراز جهود قادة هذه البلاد المباركة -حفظهم الله- وما يقدمونه من دعم سخي، ليكون الحرمان الشريفان بيئة صحية وتعبدية آمنة تعين قاصديهما على أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.

وفي ختام حديثه رفع معاليه أكف الضراعة إلى الله -عز وجل- بأن يبارك في جهود الجميع ويجعل ما يقدمون به في موازين أعماله الصالحة.

حضر التدشين مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وسعادة سعادة مدير الإدارة العامة للحج والعمرة الأستاذ فيصل بن عبدالله الجودي.

MO Nasa

MO Nasa

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