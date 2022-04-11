شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يعلن نجاح خطة الرئاسة في العشر الأوائل من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك.

وأكد معاليه أن ما شهده الحرمان الشريفان من تميُّز في جميع الخِدْمَاتِ الميدانية والإدارية هو نتاج دعم سخي غير محدود من القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه تيسير أداء النسك والعبادات فيهما، مشيراً إلى أن الحرمين الشريفين شهدا نقلةً نوعيةً في مستوى الخِدْمَاتِ البشرية والتقنية؛مما كان له الأثر الكبير في تحقيق أعلى نسبة رضا للقاصدين عن المنظومة الخِدْمِيَّةِ بالحرمين الشريفين.

وقدَّمَ معاليه الشكر لقيادة هذه البلاد المباركة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يوليانه من دعم غير محدود للحرمين الشريفين وقاصديهما.