إزالة 18 معملا مخالفا لمواد البناء في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية طيبة الفرعية 18 معملا عشوائيا لتصنيع مواد البناء «الجبس» على مساحة 18 ألف م2، وذلك ضمن استكمال جهودها المستمرة في معالجة الظواهر السلبية والحد من نشأة العشوائيات بكافة أشكالها في نطاق طيبة. وأكدت الأمانة استمرار الجهود خلال الفترة القادمة لإزالة كافة المواقع من خلال حملات مكثفة تستهدف مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية. من جهة ثانية عالجت أمانة جدة 124.657 بلاغا، استهدفت عناصر تحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء في المدينة خلال العام الماضي 2021م، والتي شملت: النظافة العامة، والحواجز الخرسانية، والإنارة، والأرصفة، والطرق المتهالكة، وذلك نتيجة لمساهمة السكان والزوار في الإبلاغ عن الملاحظات، عبر مشاركتهم في حملة صور وأرسل من خلال تطبيق «بلدي». جهود تحسين المشهد البصري





معالجة 37,901 بلاغا متعلقا بالأرصفة والطرقات



معالجة 25,571 بلاغا عن أعمدة الإنارة



مباشرة 17,355 بلاغا عن مخلفات البناء والهدم



مباشرة 42,146 بلاغا لمعالجة وضع الحاويات



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