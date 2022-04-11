300 مليون ريال تبرعات للحملة الوطنية في 48 ساعة

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ودشنت الحملة بتبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ 30 مليون ريال، وتبرع سخي من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 20 مليون ريال؛ لتتوالى بعدها التبرعات من كبار المانحين في القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد من مختلف شرائح المجتمع، اقتداء بالمبادرة الكريمة من القيادة وتعزيزا لقيم التكافل المجتمعي في شهر رمضان المبارك.
وأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الحملة عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك عبر تغطية مباشرة من مقر الحملة.
وتعود النجاحات التي حققتها المنصة إلى الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، والمتابعة والتمكين المستمرين من الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، امتدادا لدعم وتطوير قطاع العمل الخيري وتسخير السبل كافة لتنظيمه وتمكين أعماله ونشاطاته ورعايته بما يرفع من مساهمته في تنمية المجتمع، وهو ما كان له بالغ الأثر، فيما وصلت إليه إحسان من أعلى درجات الكفاءة والموثوقية في إيصال التبرعات إلى مستحقيها.
التبرعات والمستفيدون
- 1.8 مليار ريال إجمالي التبرعات23
- مليون عملية تبرع
- 4.6 ملايين مستفيد
منصة إحسان
- تحظى بلجنة إشرافية مكونة من 12 جهة حكومية
- اللجنة تعمل على التحقق من سير عمل المنصة
- حوكمة عالية ومحكمة أسهمت في رفع مستوى شفافية قطاع العمل الخيري
مصير التبرعات
تعود التبرعات بالنفع على:
المجالات الخيرية، الصحية، الاجتماعية، الغذائية، السكنية، التعليمية وغيرها
كيف أتبرع؟
- تطبيق المنصة https://ehsan.sa/
- مركز اتصال المحسنين 8001247000
- الرسائل القصيرة
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