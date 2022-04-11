الشورى يعدل المادة 23 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

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وجاءت موافقة المجلس بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن ما ورد في مشروع النظام، تلته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.
من جهة أخرى وافق المجلس على مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مصدرا قراره خلال الجلسة، عقب أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها ومرئياتها بشأن مشروع النظام، كما قدمت اللجنة ردا على ما ورد من ملحوظات وآراء من قبل أعضاء المجلس حيال مشروع النظام.
وصوت مجلس الشورى خلال الجلسة بالموافقة على مشروع تعديل المادة (الـ23) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/11) وتاريخ 18 / 2 / 1435هـ؛ لتكون بالنص الآتي: كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبتت علاقتها بارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها أو باسمها، تعاقب بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى 5 سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.
واتخذ المجلس قراره عقب أن قدمت لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في مشروع مقترح التعديل والمقدم من عضو المجلس الدكتور واصل المذن، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
كما وافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان، الموقع في سلطنة عمان بتاريخ 2 / 5 / 1443هـ، الموافق 6 / 12 / 2021م، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الإعلام تقريرها بشأن المذكرة.
موافقات الشورى:
- وافق على مشروع نظام السياحة
- على مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- على مشروع تعديل المادة (23) من النظام الجزائي لجرائم التزوير
- على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني مع وزارة الإعلام في سلطنة عمان
- على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة مع وزارة شؤون الباكستانيين المغتربين في جمهورية باكستان
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم مع جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي
- مذكرة تفاهم مع حكومة سلطنة عمان في مجال الأمن الغذائي والمائي
- على مشروع اتفاقية تعاون مع الجمهورية العراقية في مجال النقل البحري
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