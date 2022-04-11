شكرا لقرائتكم خبر الشورى يعدل المادة 23 من النظام الجزائي لجرائم التزوير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس، عبر الاتصال المرئي، على مشروع نظام السياحة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، وذلك بمشاركة وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعيد.

وجاءت موافقة المجلس بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن ما ورد في مشروع النظام، تلته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.

من جهة أخرى وافق المجلس على مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مصدرا قراره خلال الجلسة، عقب أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها ومرئياتها بشأن مشروع النظام، كما قدمت اللجنة ردا على ما ورد من ملحوظات وآراء من قبل أعضاء المجلس حيال مشروع النظام.

وصوت مجلس الشورى خلال الجلسة بالموافقة على مشروع تعديل المادة (الـ23) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/11) وتاريخ 18 / 2 / 1435هـ؛ لتكون بالنص الآتي: كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبتت علاقتها بارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها أو باسمها، تعاقب بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى 5 سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.

واتخذ المجلس قراره عقب أن قدمت لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في مشروع مقترح التعديل والمقدم من عضو المجلس الدكتور واصل المذن، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.

كما وافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان، الموقع في سلطنة عمان بتاريخ 2 / 5 / 1443هـ، الموافق 6 / 12 / 2021م، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الإعلام تقريرها بشأن المذكرة.

موافقات الشورى:

