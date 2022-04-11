شكرا لقرائتكم خبر تخريج الدفعة 80 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، رعى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان حفل تخريج الدفعة 80 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، ودورة تأهيل الضباط الجامعيين الدفعة 49، وذلك بمقر الكلية بالعيينة.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وقائد القوات البرية الفريق الركن فهد المطير، وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن علي الحضيف.

وقدم اللواء الركن علي الحضيف في كلمه ألقاها خلال الحفل الخطابي شكره وتقديره لرعاية نائب وزير الدفاع حفل التخريج، ومشاركة الخريجين فرحتهم بانضمامهم إلى ساحات البطولة والتضحية.

وأشار إلى أن الخريجين نهلوا من مختلف المعارف المدنية والعسكرية، وأصبحوا على أتم الجاهزية والاستعداد ليكونوا قادة صفوف النزال، ورجالا يعتمد عليهم في ساحات الوغى والقتال، باذلين دماءهم دون مقدسات أمتهم، ليلحقوا بأسلاف لهم تخرجوا من هذا العرين، فكانوا نعم رجال قواتنا المسلحة طيلة خدمتهم العسكرية سلما وحربا، مضيفا أن هذه الدورة ضمت طلبة من مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية اليمن وجمهورية موريتانيا.

بعد ذلك جرى العرض العسكري، وأدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج، وكرم نائب وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، كما تسلم هدية تذكارية من قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية.

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية.

حضر الحفل قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق الأزيمع، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد الشلوي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد البياري، وقائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق الركن جار الله العلويط، وقائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير الطبيب، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن سيف، وعدد من كبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة، وأولياء أمور الخريجين.