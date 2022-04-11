«ميدياثون».. مبادرات وحلول مبتكرة لـ4 تحديات إعلامية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الإعلام أن التسجيل ورفع الأفكار على البوابة الالكترونية للمشاركة في سباق الإعلام «ميدياثون» بدأ في التاسع من أبريل الحالي وينتهي في 20 مايو المقبل، حيث يتسابق الإعلاميون والمهتمون من خلاله لابتكار مبادرات نوعية ومشروعات وحلول مبتكرة لتحديات إعلامية. والسباق هو أحد مشروعات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام بالتعاون والشراكة مع مجموعة stc. وتتضمن المسابقة 4 تحديات منها أن بعض وسائل الإعلام تعاني من تقليدية في الطرح وفي المضمون المقدم، بسبب تكرار بعض الوجوه الإعلامية، وعدم التجديد في القوالب الفنية والأساليب الإعلامية، والبطء في تبني الأساليب الجديدة في الإعلام والتواصل، مما يقلل اهتمام بعض المتلقين بوسائل الإعلام (التلفزيون، الإذاعة، الصحف)، وتوجههم إلى منصات المشاهدة بالطلب، التي يندر فيها المحتوى المحلي، لذلك يمكن التقديم على هذا التحدي والمشاركة بأفكار مشروعات تميز الطرح الإعلامي وتجذب المشاهد إليه. الأهداف





إيجاد حلول لتحديات إعلامية من خلال مشروعات نوعية ومبادرات مبتكرة، لخدمة المؤسسات الإعلامية.



تدعيـم بنك أفكار وزارة الإعلام بالمبادرات المبكترة والحلول النوعية.



تعزيز التشارك البناء مع المجتمع.



خلق عالم افتراضي للحلول الإعلامية بمشاركة أبناء مناطق المملكة ومقيميها.



شروط التسجيل



أن يكون المشارك سعودي الجنسية أو مقيما بصورة نظامية في المملكة العربية السعودية.



ألا يقل عمر المشارك عن 18 عاما.



أن تكون الفكرة في مجالات التحدي المذكورة.



أن تكون مخرجات الأفكار مشروعات ومبادرات إعلامية متكاملة تحل التحديات، وليست منتجات إعلامية كالأفلام، والتقارير الصحفية، والبرامج التلفزيونية، وغيرها من القوالب الإعلامية.



من يمكنه المشاركة؟ الأفراد



لكل الأفراد المبدعين من أصحاب الأفكار المتميزة



يمكنك تحويل فكرتك على أرض الواقع سواء كنت من المهتمين أو طالبا في الإعلام والاتصال، أو من العاملين في القطاع، وتملك فريقا إبداعيا يتكون من 2 إلى 5 أشخاص.

الجهات



لكل الجهات والمؤسسات التي ترغب بإحداث فرق في القطاع الإعلامي



فرصة لجميع شركات الإنتاج الإعلامي والإعلان والمؤسسات الإعلامية وإدارات الإعلام والاتصال المؤسسي في القطاع الحكومي والخاص، وكذلك الجامعات.



الخط الزمني تبدأ من



التسجيل ورفع الأفكارعلى البوابة الالكترونية من 9 أبريل - 20 مايو



الإعلان عن الفرق المتأهلة للماراثون



مرحلة ورش العمل



تصل إلى



يوم الماراثون والحفل الختامي



يعزز أثرها



تدريب الفرق الفائزة



ربط المشروعات المميزة بالجهات المختصة



جوائز «ميدياثون» جوائز «ميدياثون» جوائز تصل إلى 1,000,000 ريال سعودي 4 مجالات للتحدي



تقليدية الطرح الإعلامي



جمع البيانات الإعلامية ورصدها وتحليلها



الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والممارسة المهنية



التواصل الدولي



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.