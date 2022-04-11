شكرا لقرائتكم خبر حملة للتعريف بمبادرة «عام القهوة السعودية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتضمن الحملة منشورات تعريفية بمنتجات القهوة السعودية ومشتقاتها، إلى جانب التعاون في تنظيم فعاليات أسبوع القهوة السعودية في الرياض وجدة والشرقية، وتقديم ضيافة خاصة داخل الفروع بهوية عام القهوة السعودية، وتوفير فناجين قهوة خاصة بهوية المبادرة.
تأتي هذه الحملة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع منظمات القطاع الخاص للمشاركة في مبادرة عام القهوة السعودية، التي تنظمها الوزارة بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك للاحتفاء بالقهوة السعودية بوصفها منتجا ثقافيا مميزا، يرتبط بالهوية، ويعكس التنوع الثقافي الكبير في المملكة.
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