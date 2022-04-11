«أرومة» تجربة ثقافية فريدة عبر 3 برامج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المتحف الوطني السعودي أنشطة وفعاليات برنامج «أرومة»؛ الذي يقدم لزواره تجربة ثقافية فريدة، عبر ثلاثة برامج: حرفة وإرث، وليال رمضانية، وسوق رمضان، وتستمر حتى 15 أبريل الحالي.

ويضم برنامج «حرفة وإرث» ورشة «حرفة صناعة السبح»، والتي تتناول تاريخ وحاضر هذه الصنعة، وتستعرض خطوات تكوينها ومراحل تطور صناعتها؛ إضافة إلى ورشة «حرفة فن الزخرفة على الخشب»، للتعريف بالمهارات الضرورية لإتقان هذا الفن، وعرض النقوش والزخارف المختلفة المستعملة في النجارة .

ويجهز «ليال رمضانية» رحلة مكفولة بالتفاعل والثقافة، بعد مرور الزائر بالقاعات الـ8 في المتحف الوطني السعودي، متزودا بأسئلة تتعلق بكل قاعة، وعند الإجابة عليها ينتقل للتي تليها، حيث يبدأ من قاعة الإنسان والكون، والممالك العربية، مرورا بعصر ما قبل الإسلام، والبعثة النبوية، والإسلام والجزيرة العربية، ثم الدولة السعودية الأولى والثانية، وتوحيد المملكة، وانتهاء بالحج والحرمين الشريفين.