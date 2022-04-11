شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 253 موقعا أثريا وتاريخيا في عسير وحائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر الحربش، أن الهيئة تمضي بخطوات متسارعة نحو توثيق المواقع التاريخية والأثرية في مختلف مناطق المملكة، وتسجيلها في السجل الوطني للآثار، وأرشفتها ورقمنتها، ومن ثم احتوائها في سجل رقمي حديث يخدم التراث الحضاري للمملكة، داعيا المواطنين والمهتمين إلى الإبلاغ عن المواقع الأثرية المكتشفة عبر منصة «بلاغ» وحساب الهيئة الرسمي في تويتر وفروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة، منوها بوعي المواطن ودوره بوصفه شريكا أساسيا في المحافظة على تراث وطنه ورعايته.
يذكر أن هيئة التراث استندت في تسجيلها للمواقع الأثرية المكتشفة في منطقتي عسير وحائل على الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، التي تنص على أن «تعد الهيئة قوائم التسجيل للمواقع الأثرية».
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 253 موقعا أثريا وتاريخيا في عسير وحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.