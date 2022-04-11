شكرا لقرائتكم خبر إجراءات لتعزيز مكانة المترجم السعودي عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستهل اللقاء أستاذ اللغات الأوروبية وآدابها بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور رأفت الوزنة، وقال «إن الاعتماد هو أن ننظر في مدى توفر معايير محددة من جهة معينة لها ثقلها في مجال الترجمة، كالمعهد المعتمد للغويين، والاتحاد الدولي للمترجمين، إضافة إلى الجمعية المحلية لاعتماد المترجمين».
وأضاف «إنه لابد من توفر بعض المعايير التي يحصل بها المترجم على الاعتماد، كتوثيق العمل ومزاولته، والاحترافية العالية، إضافة إلى متطلب حصوله على درجة دبلوم عال أو ماجستير في التخصص، واهتمامه بالتطوير المهني المستمر.
اقتراحات من اللقاء
- وضع أنظمة ترتقي بواقع الترجمة وتسهم في تطورها وانتشارها.
- الرقي بمهنة الترجمة ومد يد العون للمترجمين.
- ضرورة اطلاع المترجم وتزوده بالأساسيات الترجمية.
- مراعاة الثقافات واحترام النصوص وتوفر الملكة البحثية.
- توفر الكفاءات اللغوية والأخلاقية والثقافية لدى المترجم.
كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات لتعزيز مكانة المترجم السعودي عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.