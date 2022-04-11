شكرا لقرائتكم خبر إجراءات لتعزيز مكانة المترجم السعودي عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعزيز مكانة المترجم السعودي عالميا، نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة لقاء افتراضيا مفتوحا بعنوان «الاعتمادات في الترجمة بين الواقع والمأمول»، لمناقشة أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات حول العالم في المجال، شارك فيه نخبة من الباحثين والمهتمين بموضوع الاعتمادات في الترجمة؛ وذلك بهدف بناء علاقة تواصلية مستمرة بين جمهور الترجمة في المملكة وخارجها.

واستهل اللقاء أستاذ اللغات الأوروبية وآدابها بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور رأفت الوزنة، وقال «إن الاعتماد هو أن ننظر في مدى توفر معايير محددة من جهة معينة لها ثقلها في مجال الترجمة، كالمعهد المعتمد للغويين، والاتحاد الدولي للمترجمين، إضافة إلى الجمعية المحلية لاعتماد المترجمين».

وأضاف «إنه لابد من توفر بعض المعايير التي يحصل بها المترجم على الاعتماد، كتوثيق العمل ومزاولته، والاحترافية العالية، إضافة إلى متطلب حصوله على درجة دبلوم عال أو ماجستير في التخصص، واهتمامه بالتطوير المهني المستمر.

اقتراحات من اللقاء

