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هل مكعبات مرقة الدجاج تسبب السرطان؟.. الغذاء والدواء تكشف الحقيقة

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، عن حقيقة ما تم ترديده خلال الأيام الأخيرة حول مكعبات مرقة الدجاج، وأنها تسبب السرطان.

 

وقالت الهيئة إن مكعبات مرقة الدجاج ليست سوا ملح “جلوتامات الصاوديوم” وبعض المكونات المسموح بها في اللوائح ولا صحة لارتباطها بالسرطان.

ونصحت الهيئة بالتقليل منها لاحتوائها على كمية كبيرة من الملح، وذلك للحفاظ على الصحة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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