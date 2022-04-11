هل مكعبات مرقة الدجاج تسبب السرطان؟.. الغذاء والدواء تكشف الحقيقة

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، عن حقيقة ما تم ترديده خلال الأيام الأخيرة حول مكعبات مرقة الدجاج، وأنها تسبب السرطان.
وقالت الهيئة إن مكعبات مرقة الدجاج ليست سوا ملح “جلوتامات الصاوديوم” وبعض المكونات المسموح بها في اللوائح السعودية ولا صحة لارتباطها بالسرطان.
ونصحت الهيئة بالتقليل منها لاحتوائها على كمية كبيرة من الملح، وذلك للحفاظ على الصحة.
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