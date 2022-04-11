81 خرقا للهدنة في اليمن من قبل ميلشيا الحوثي خلال 24 ساعة

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم الإثنين، عن الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي الإرهابية، خلال الساعات الماضية في شهر رمضان، وبالرغم من الهدنة المعلنة.

وأكد المركز أن مليشيا الحوثي الإيرانية واصلت خروقاتها للهدنة المعلنة، لليوم التاسع على التوالي، في جبهات القتال بمحافظات تعز والحديدة وحجّة والجوف ومارب.

ورصدت القوات اليمنية 81 خرقًا ارتكبتها المليشيا الإيرانية يوم (الأحد 10 أبريل 2022)، منها 23 خرقاً للهدنة في جبهات تعز، و22 انتهاكاً في جبهات مارب الجنوبية والغربية والشمالية الغربية، و17 في جبهات حجة، و14 خرقًا في محوري البرح وحيس بالحديدة، و5 خروقات في جبهات القتال شرق حزم الجوف.

وتنوّعت الخروقات بين محاولتي تسلل نفّذتها المليشيا الحوثية الإيرانية في محور حيس بالحديدة، ومحاولة تسلل أخرى باتجاه أحد المواقع العسكرية في جبهة الفليحة جنوب مارب.

فيما استمرّت المليشيا الإيرانية في استهداف مواقع لقواتنا في كافة الجبهات بسلاح المدفعية والعيارات المختلفة، وكذا استهداف مواقع في عدّة جبهات جنوب مارب وفي محور حيس بطائرات مسيّرة.

كما استمرت في الدفع بتعزيزات بشرية ومادية إلى عدّة جبهات منها 9 أطقم محملة بعتاد وأفراد دفعت بها إلى مواقع متفرقة جنوب مأرب.