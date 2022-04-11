اخبار الخليج – مقترح مستعجل: تأجيل أقساط البنوك على الأفراد والشركات لـ6 أشهر إضافية

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة يتسلم كتاب «تشريعات الجنسية والجوازات والقرارات الوزارية ذات العلاقة»

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