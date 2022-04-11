صلاح ضمن قائمة أحلام يوفنتوس الصيفية

محمد بن مسعود - الدمام - كشف تقرير صحفي إيطالي، عن قائمة اللاعبين التي حددها يوفنتوس لتعويض رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم الفريق والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري. وأعلن يوفنتوس رحيل ديبالا، بنهاية الموسم الجاري، بعدما فشلا في التوصل لاتفاق بشأن التجديد.
وبحسب شبكة «سبورت ميديا سيت» الإيطالية، فإن يوفنتوس بدأ التخطيط للموسم المقبل، والذي يستهدف الفريق من خلاله تحقيق الثلاثية التاريخية.
وألقى التقرير الضوء على الأسماء المرشحة لخلافة ديبالا في يوفنتوس، والتي يأمل النادي في التعاقد مع أحدها خلال الصيف المقبل.
وضمت القائمة الموضوعة على طاولة إدارة اليوفي محمد صلاح (ليفربول)، ماركو أسينسيو (ريال مدريد)، أنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان)، راسبادوري (ساسولو)، نيكولاس زانيولو (روما).
وختمت الشبكة بأن راتب محمد صلاح، يعد أزمة كبيرة ليوفنتوس، كما أن النجم المصري في طريقه لتجديد عقده مع ليفربول.
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