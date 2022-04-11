رقم مميز لدي يونج «القاتل» في الليجا

محمد بن مسعود - الدمام - قاد الهولندي لوك دي يونج مهاجم برشلونة، فريقه لتحقيق انتصار قاتل أمام ليفانتي بنتيجة (3-2) ضمن الجولة 31 من الليجا.

وسجل لوك دي يونج هدف الانتصار القاتل في الدقيقة (90+2).

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن برشلونة حصد 6 نقاط في الليجا هذا الموسم، بفضل 3 أهداف سجلها المهاجم الهولندي في الدقيقة 90 أو الوقت بدل الضائع.

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة، في المركز الثاني، بينما يتواجد ليفانتي في المركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة.

وفشل ليفانتي في الخروج بنقطة واحدة من المباراة، التي حصل خلالها على 3 ركلات جزاء (أضاع واحدة وسجل اثنتين)، لتتعقد حسابات الفريق بشأن البقاء في الليجا.

في المقابل، حقق الفريق الكتالوني الفوز السابع على التوالي بالليجا، ليعزز من آماله في المنافسة على اللقب، وضمان احتلال أحد المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال دي يونج في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت «تسجيل الأهداف أمر رائع، لكن القيام بذلك في اللحظات القاتلة من المباراة أمر مميز، الخليج 365 أن فعلت ذلك عدة مرات. إنها ليست مشاعر عادية».

وأضاف المهاجم الهولندي «أنا سعيد من أجل الفريق. عندما يحتاجون إلي، أكون متواجدا، وعلي انتظار الفرص المتاحة أمامي».