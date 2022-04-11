انطلاقة قوية لبطولة الأندية والشركات الرمضانية للدارتس

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت بطولة الأندية والشركات الرمضانية للدارتس التي ينظمها الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس، على صالة نادي ألبا الرياضي بالرفاع، بداية قوية بين فرق المجموعات.

في المجموعة الأولى تأهل فندق الخليج بعد فوزه على كل من ألبا 4 (1/‏2) وعلى نادي أم الحصم (0/‏2)، كما تأهل ألبا 4 بعد فوزه على نادي أم الحصم (0/‏2)، وفي المجموعة الثانية، تأهل ألبا 3 بعد فوزه على كل من Darts Bay 2 (0/‏2) وبنفس النتيجة على طيران الخليج، وتأهل أيضًا ألبا 3 بفوزه على Darts Bay 2 (0/‏2).

وفي المجموعة الثالثة، تأهل ألبا 1 بعد فوزين على ألبا 2 وcfr بالنتيجة نفسها (0/‏2)، وتأهل معه cfr بفوزه على ألبا 2 (1/‏2).

وفي المجموعة الأخيرة، ضمن فريقي نادي المنامة وGpic التأهل، بعد فوز الأول على كل من Darts Bay 1 وGpic بالنتيجة ذاتها (0/‏2)، فيما تأهل الأخير بعد فوزه على Darts Bay 1 (1/‏2). وأكد رئيس لجنة الدارتس راشد الدوسري بأن المشاركة الواسعة من قِبل الأندية والشركات في البطولة وتجمع اللاعبين، يعتبر مكسبًا ونجاحًا كبيرًا للجنة المنظمة، التي تعكف على توفير كل سبل الراحة للمشاركين وتخرج بأفضل صورة ممكنة في الجانب التنظيم الإداري والفني.