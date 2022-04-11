تحقيقات أمنية وتعليمية موسعة في قضية طالب جدة

كشفت مصادر لـ"دوت الخليج" أن قضية الطالب الذي توفي أمس الأحد نتيجة مشاجرة مع أحد زملائه داخل الفصل بمدرسة بجدة، أحيلت بالكامل إلى النيابة العامة وذلك للتحقيق في ملابساتها ومعرفة كافة التفاصيل حيال الواقعة، وكيف نتجت الوفاة ومن هي الأطراف المسؤولة والمتورطة في هذه الحادثة.

وأضافت المصادر أن التحقيقات لا تزال في بدايتها وذلك تمهيدا لعرض كافة النتائج خلال الأيام المقبلة، مبينة أن والد الضحية وصل إلى جدة من الرياض وذلك لمتابعة القضية مع الجهات المختصة. وكان طالب في مدرسة متوسطة بمدينة جدة توفي، بعد مشاجرة وقعت مع أحد زملائه داخل الفصل، قبل أن يرتطم رأس أحدهما في الطاولة، بينما تدخل زملائهما لفض الاشتباك، ولا يعرف حتى الآن ما هي تفاصيل الواقعة داخل الفصل، إذ أن المصادر أكدت أن إدارة التعليم بمحافظة جدة بدأت تحقيقا حول هذه المسألة لمعرفة أوجه القصور في القضية.

يذكر أنه تم تداول العديد من القصص حول هذه القضية إلا أنه لم تتبين صحة أي منها حتى الآن، وذلك وفقا لمصادر مطلعة على الواقعة، وأن كلمة الفصل في هذه الحادثة ستكون للجهات المختصة التي ستعلن عن نتائج التحقيقات بعد انتهائها.