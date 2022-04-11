شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يقيم حفل إفطار لأصحاب البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، حفل إفطار لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والهيئات والمكاتب الإقليمية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى المملكة، وذلك بمقر الوزارة بالرياض.

حضر الحفل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وكبار المسؤولين بالوزارة.

وجرى خلال الحفل تبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك والأحاديث الودية.