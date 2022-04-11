الإعلان عن موعد ودية النصر وبني ياس في الإمارات

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الإعلامي الرياضي عيسى المسمار، عن موعد مباراة النصر وفريق بني ياس الودية، ضمن استعدادات الفريق للفترة المقبلة.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال الإعلامي عيسى المسمار: “النصر يواجه بني ياس ودياً يوم 22 أبريل، في معسكر الفريق بالإمارات”.

ومن المقرر أن يختتم نادي النصر السعودي مبارياته التجريبية بمواجهة الباطن في 27 من أبريل الجاري.

وسيخوض نادي النصر، مواجهة قوية ضد الشباب في 6 مايو المقبل، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، بفارق 12 نقطة عن الاتحاد المتصدر، قبل 5 جولات على نهاية المسابقة.