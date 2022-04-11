شهباز شريف يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء باكستان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أدى شهباز شريف اليمين الدستورية رئيساً لوزراء باكستان، بعد ساعات من فوزه في وقت سابق من اليوم عبر تصويت جرى داخل الجمعية الوطنية الباكستانية.

وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية أن مراسم أداء اليمين الدستورية أُديت أمام رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني، في القصر الرئاسي بإسلام آباد، وذلك بحضور كبار المسؤولين المدنيين وقيادات سياسية ورؤساء أفرع القوات المسلحة الباكستانية.

ومن المقرر أن يبدأ شهباز شريف بعد أن أصبح رئيس الوزراء الـ23 لباكستان، في تشكيل حكومته الجديدة ليستمر في منصبه حتى نهاية ولاية الجمعية الوطنية الحالية في أغسطس 2023.