اخبار الخليج – الأوقاف الجعفرية تثمن التوجيهات الكريمة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق خطة تطوير للجوامع والمساجد وافتتاح وترميم 20 مسجداً

محمد بن مسعود - الدمام - رفع رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح وأعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية ونيابة عن كافة منسوبيها أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة توجيهات سموه الكريمة بإطلاق خطة تطوير للجوامع والمساجد في كافة محافظات مملكة البحرين، والبدء بها فوراً.
وثمن الصالح توجيهات سموه بافتتاح وترميم وتأهيل 20 مسجداً تابعاً لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، في مختلف محافظات المملكة، وما تضمنه من توجيه بتوفير الميزانية اللازمة لخطة إعادة إعمار بيوت الله، واعتماد المعايير الحديثة والتصاميم الإسلامية في إعادة بناء وتطوير المساجد، والتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص المواقع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة البدء في تصميم وبناء 12 مسجداً في مدينة سلمان.
وقال الصالح :” لا شك أنّ هذه التوجيهات الكريمة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تمثل بشارة خير في هذا الشهر الكريم، وتأتي انطلاقاً من التوجيهات الدائمة والدعم المستمر من لدن جلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله لما توليه القيادة الرشيدة من رعايةٍ دائمةٍ لدور العبادة في مملكتنا الغالية، ودعم راسخ للعمل الوقفي والخيري والإنساني، جرياَ على العادات الكريمة والشمائل الحميدة لأجدادهم وآبائهم حكام مملكة البحرين الكرام في رعاية دور العبادة جيلاً بعد جيل”.
وقال الصالح :” إنّ هذه التوجيهات الكريمة ستلبي احتياجات الكثير من المناطق خصوصاً المدن الإسكانية وفي صدارتها مدينة سلمان التي تتشرف بحمل اسم سموه الميمون، والتي تعد إحدى المشاريع الحضارية والتنموية الشامخة في العهد الزاهر لجلالة الملك، ونحن على ثقة كريمة بتوالي هذه التوجيهات بإذن الله تعالى في سائر المشاريع والمدن الإسكانية القادمة التي تعتزم المملكة تنفيذها”.
وأشاد الصالح بما تحظى به سائر دور العبادة في المملكة من دعم كبير في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، ومتابعة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن تلبية احتياجات الأهالي للخدمات الدينية و تهيئة أفضل السبل للمصلين، سائلاَ الله سبحانه أن يعيد هذا الشهر الكريم على جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالصحة وطول العمر، وأن يوفقهما لمواصلة مسيرة الخير والتنمية الشاملة في مملكة البحرين.
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