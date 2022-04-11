الأجواء المعتدلة تستهوي أهالي عرعر لتناول الافطار في المسطحات الخضراء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية

استهوت الأجواء المعتدلة هذه الأيام أهالي مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية لتناول الإفطار في المسطحات الخضراء.

عدسة “واس ” رصدت العديد من المواطنين في إحدى المنتزهات وهم يتناولون طعام الإفطار وسط أجواء لطيفة.

وذكر عدد من الأهالي في حديثهم لـ”واس ” أن تناول الإفطار في المنتزهات والحدائق العامة من الترفيه على النفس وكسر الروتين،بالإضافة إلى استمتاع الأطفال في الألعاب.

يذكر أن أمانة منطقة الحدود الشمالية هيَّأت المسطحات في المتنزهات والحدائق العامة بمدينة عرعر خلال شهر رمضان المبارك،وفق خطة دورية للصيانة والنظافة، في عدد من المواقع داخل مدينة عرعر شملت : المساعدية، وحي المنصورية، والمسطحات الخضراء الواقعة على طريق سكاكا، إضافةً إلى عددٍ من المواقع الحيوية،حيث تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 2.494.356 مترًا مربعًا.