جمعية الدعوة بالباحة تفطِّر أكثر من 18 ألف صائم خلال الثلث الأول من شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة وزَّعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة الباحة 18147 وجبة إفطار للصائمين خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك, في 15 موقعًا مختلفًا طيلة الشهر المبارك. وأوضحت الجمعية أن البرنامج يستهدف توزيع أكثر من 50 ألف وجبة إفطار طيلة الشهر،يقوم على توزيعها فريق مؤلف من عدد من أبناء المنطقة المتطوعين.

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