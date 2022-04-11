أمريكا: أوكرانيا ستفوز في الحرب وستكون هناك هزيمة دائمة لبوتين

محمد بن مسعود - الدمام - قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الإثنين، إن أوكرانيا ستفوز في الحرب وستكون هناك هزيمة دائمة لبوتين وللكرملين.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن تعيين روسيا لجنرال جديد لا يخفي حقيقة تكبدها هزيمة استراتيجية في أوكرانيا.

من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” جون كيربي، أن كل القوات الروسية يجري تحويلها إلى شرق أوكرانيا.

وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع شركائها لتزويد الأوكرانيين بمنظومات دفاع جوي بعيدة المدى، مؤكدًا أن بوتين لم يتمكن من تحقيق الكثير من أهدافه وتركيزه الآن منصب على دونباس.

وتابع المتحدث باسم البنتاجون في تصريحاته: “نعرف تماما نوايا الجنرال الروسي الجديد في أوكرانيا وكيف سيقود المعركة”، مشددا على أن هناك سجل حافل من الوحشية للجنرالات الروس.

وأشار جون كيربي إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يجلس مع الرئيس الأوكراني “زيلنسكي” وينخرط في مفاوضات لإنهاء هذه الحرب.

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ولفت إلى أن أمريكا ستواصل تقديم المساعدات لأوكرانيا وفي أسرع وقت ممكن، كما سيتم التعامل مع المسؤولين عن جرائم الحرب وفقا لمعاهدات جنيف.