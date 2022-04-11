اخبار الخليج – رئيس وزراء لبنان يعلن أنه سيزور السعودية قريبًا جدًا خلال شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مساء اليوم الإثنين، أنه سوف يزور المملكة العربية السعودية قريبا جدا خلال شهر رمضان، وذلك في تصريح له بعد لقائه سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري في مقره في اليرزة شرق بيروت.

وقال ميقاتي بعد اللقاء رداً على سؤال: «أنا بإذن الله سأقوم بزيارة للمملكة العربية السعودية قريبا جداً، وإذا أردتم معرفة التاريخ خلال شهر رمضان المبارك».

وأضاف ميقاتي «لم أشعر يوماً بأن السعودية أغلقت أبوابها أمامي وأمام أي لبناني، فنحن نعلم تماماً أن اللبنانيين الموجودين في المملكة العربية السعودية محاطون بكل رعاية واهتمام من قبل القيادة».

وتابع ميقاتي قائلا: «سعدت جداً هذا المساء بلقاء سعادة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الصديق وليد البخاري. وسعادتي نابعة من عودته إلى لبنان بعد هذا الغياب القسري، وقد سمعت من سعادته حرص المملكة، ملكا وولي عهد وقيادة، على دعم لبنان، وأن تكون دائما إلى جانب لبنان».

ومضى ميقاتي قائلا: «لم نتحدث عن الغيمة التي مرت في المرحلة السابقة، لأن العلاقات تمر أحيانا بمطبات، ونحن لا نريد أن نذكرها، بل ذكرنا سوية العلاقة التاريخية والمستقبلية بين المملكة ولبنان».

وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أن السفير السعودي تحدث «عن الشراكة الفرنسية – السعودية فيما يتعلق بدعم ستة قطاعات في لبنان، وقال إن عودته في هذا الشهر الفضيل هي عنوان لمزيد من التعاضد مع الشعب اللبناني».

واعتبر ميقاتي أن» هذا هو عنوان شهر رمضان، شهر الرحمة والتعاضد ومناسبة لشد أواصر المحبة التي تربط لبنان بالمملكة العربية السعودية، والتعاضد الذي يؤكده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين. وأكد لي سعادة السفير حرصهما الكبير على لبنان ووحدته ومساعدته، والنظر الى ما يريده لبنان. نأمل باذن الله أن تكون صفحة جديدة نحو تنمية العلاقات وتطويرها بين البلدين».