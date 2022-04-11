محمد بن مسعود - الدمام - يلتقي فريق الكرة بنادي الهلال، بنظيره الريان القطري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، مساء اليوم “الجمعة”، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2022.الهلال والريان بث مباشر
وتقدم المناطق تغطية مباشرة لمباراة الهلال والريان، في مجموعات دوري أبطال آسيا.
وتقام مباراة الهلال والريان، ضمن منافسات المجموعة الأولى، والتي شهدت انتصار الزعيم على الشارقة بهدفين لهدف، وفوز الريان على مضيفه استقلول دوشنبه الطاجكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال والريان بث مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.