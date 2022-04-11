شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 18 معملاً مخالفاً لتصنيع مواد البناء في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية طيبة الفرعية، 18 معملاً عشوائياً لتصنيع مواد البناء "الجبس" على مساحة 18 ألف متر مربع، وذلك ضمن استكمال جهودها المستمرة في معالجة الظواهر السلبية والحد من نشأة العشوائيات بكافة أشكالها في نطاق طيبة.

وأكدت الأمانة استمرار الجهود خلال الفترة القادمة لإزالة كافة المواقع من خلال حملات مكثفة تستهدف مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.