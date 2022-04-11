شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. موائد الإفطار بالحرم.. مناظر مبهجة تجمع مختلف الجنسيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينتظر الصائمون سماع آذان المغرب كل يوم خلال الشهر الكريم أمام موائد الإفطار الممتدة بساحات المسجد الحرام ليتناول الجميع إفطارهم على هذه الموائد التي يسارع محبو الخير والمحسنون في تجهيزها و تقديمها لقاصدي المسجد الحرام طيلة الشهر الفضيل.

وتجذب موائد الإفطار داخل المسجد الحرام الصائمين من مختلف الجنسيات لتتحول تلك الموائد الرمضانية إلى صور رائعة ليس لها مثيل يجمع الصائمين بأسلوب منظم ومرتب.

ويشارك المتطوعون والمتطوعات وأهالي مكة المكرمة في توزيع أنواع مختلفة من التمور وماء زمزم، وقبل إقامة الصلاة تجد العاملين على سُفر الإفطار يجمعون تلك السُّفر في وقت قياسي كي يتسنّى للمصلين أن يصطفوا لأداء الصلاة.