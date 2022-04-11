للسنة الرابعة علي التوالي.. “فرجت “تواصل حملتها في مساعدة المستفيدين للقضايا المالية غير الجنائية للإفراج عنهم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تواصل خدمة “فرجت” التي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون ووزارة العدل بالتعاون مع منصة “أبشر أفراد” حملتها للسنة الرابعة في مساعدة المستفيدين في قضايا مالية غير جنائية للإفراج عنهم.

ويمكن لفاعلي الخير من المواطنين والمقيمين التبرع ومساندة المستفيدين والاطلاع على بيانات محددة لهم تتضمن بيانات السداد والمبالغ المطالبين بها لتيسير الإفراج عنهم وتسديد ديونهم، وذلك من خلال منصات سليمة وآمنة للتبرع والوصول للفئة المستحقة بسهولة ويذكر أن خدمة “فُرجت” لا يوجد لها تطبيق.

كما أن خدمة “فُرجت” أوضحت من خلال حساباتها في التواصل الاجتماعي خطوات التحقق من فواتير الخدمة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد” وعبر بوابة ناجز ومنصة إحسان.