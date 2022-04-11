سلمان للإغاثة يجري 96 عملية لجراحة القلب في حضرموت

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، المشروع الطبي التطوعي الـ 12 ضمن برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت في اليمن وذلك بالشراكة مع منظمة البلسم الدولية . حيث أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز ٦٧ قسطرة علاجية و 19 جراحة قلب مفتوح للبالغين ، وذلك بأيدي سعودية ماهرة تكللت – ولله الحمد – جميعها بالنجاح . ويأتي المشروع والذي تم تنفيذه في مركز نبض الحياة لأمراض القلب في مدينة المكلا في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة . أخبار قد تهمك

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