اخبار الخليج – وقع جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري اتفاقيتين تعاون مع شركة «Beyon Connect»

محمد بن مسعود - الدمام - حضر معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري والشيخ عبدلله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو، مراسم توقيع اتفاقيتي التعاون التي تم ابرامها بين كل من جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري وبين شركة Beyon Connect التابعة لشركة بتلكو، حيث وقع الاتفاقيتين سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري مدير عام التسجيل العقاري عن طرف الجهاز والمؤسسة، والسيد كريستيان راسموسن الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Connect عن طرف الشركة.

وبهذه المناسبة قال معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة بأن جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري يحرصان على تحقيق الرؤية الرقمية للمملكة لعام 2030، لذا نعمل على اعتماد هذه الحلول المتطورة لتوفير المزيد من الخدمات والمعاملات المسهلة والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بهدف تحقيق أعلى مستويات الجودة والدقة والكفاءة من خلال تمكين الأفراد والشركات من إجراء معاملاتهم بشكل رقمي وبدون الحاجة للإجراءات الورقية، مضيفاً معاليه بأن استخدام مثل هذه التكنولوجيا تهدف إلى توفير الجهد والوقت على المتعاملين والمستفيدين من الخدمات التي يقدمها كل من جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري، وتعتبر هذه الخطوة ضمن عملية تطوير وتحديث مستمرة يقوم بها الجهاز والمؤسسة نحو التحول الالكتروني.

وأكد معاليه بأن هذه الشراكة التي تمت بين جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري وبين شركة Beyon Connect يعتبر تنفيذا للتوجهات الحكومية الهادفة إلى التعاون والتنسيق بين القطاع الحكومي مع مؤسسات القطاع الخاص بهدف تقديم أفضل الخدمات للأفراد من مواطنين ومقيمين وكذلك الشركات والمؤسسات المستفيدة.

ومن جانبه صرح سعادة الشيخ عبدلله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو قائلًا: «يسعدني أن أشهد إتمام توقيع اتفاقية التعاون بين شركة Beyon Connect وجهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري. إن هذه الشراكة الاستراتيجية سوف يكون لها أثر ايجابي في تحقيق الاهداف المشتركة فيما يخص توفير حلول رقمية تخدم مصلحة الافراد والمؤسسات على حد سواء. توفير شركة Beyon Connect حلول الهوية الرقمية OneID وصناديق البريد الرقمية OneBox إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري سوف يعزز قدرات كل من الجهاز والمؤسسة في تبني الحلول المبتكرة لتقديم المزيد من الخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية.»

وأضاف قائلًا: «إن هذه الخطوة تعكس استراتيجية شركة بتلكو للتحول الرقمي وتوفير الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة والآمنة، بما يتماشى مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030.»

والجدير بالذكر بأنه وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم شركة Beyon Connect خدمة صندوق البريد الرقمي المبتكر OneBox لتمكن الاتصال الآمن للمراسلات والوثائق الرسمية بين كل من الجهاز والمؤسسة والجهات الحكومية، وكذلك مع شركات القطاع الخاص والأفراد في البحرين. كما ستُوفر الشركة أحدث منتجاتها الرقمية والمتمثلة بحل OneID، وهو منصة جديدة لتسجيل الهوية الرقمية لتعزيز التعامل بشكل آمن مع مختلف الخدمات الرقمية التابعة للقطاعين العام والخاص في البحرين.

كما قال سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري مدير عام التسجيل العقاري: «يُشكل اعتماد كل من حل «OneID» و»OneBox» من شركة Beyon Connect، خطوة أساسية لطرح خدمات رقمية مطوّرة ومستدامة للقطاع العقاري، حيث ستساهم هذه الحلول في تخفيض متوسط الوقت المستغرق لتقديم الخدمات للجمهور بالإضافة إلى إمكانية إتاحتها لهم على مدار الساعة. وتساهم هذه الخدمات في دعم توجهنا الاستراتيجي نحو مشاريع التحول الإلكتروني لمواكبة التطوّر التكنولوجي، وبجانب دعم تحقيق الخطّة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024، وبالأخص تحقيق الركيزة الأولى للخطة والتي تتمثل بالريادة في ابتكار الخدمات.»

من جانبه قال السيد كريستيان راسموسن، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Connect: «نحن فخورون بالتوقيع مع مؤسسة التنظيم العقاري وجهاز المساحة والتسجيل العقاري لتقديم رؤية مشتركة للخدمات الإلكترونية الخاصة بالقطاع العقاري في مملكة البحرين، ونسعى لتزويد جميع الأفراد والمؤسسات والشركات بصندوق بريد رقمي ومنصة هوية إلكترونية آمنة قائمة على الشفافية والخصوصية والثقة «

وأضاف قائلًا: «كلتا الجهتين تشتركان في التركيز على الاستدامة، وبحلول عام 2030، سيتوجب على جميع الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الالتزام بشكل أكبر في الاهتمام بالبيئة. نرى أن دعم هذه الأهداف جزء من قيمنا الأساسية عند قيامنا بتصميم وتنفيذ منتجاتنا التقنية القائمة على الاستدامة.»

وشركة Beyon Connect التي تمّ إطلاقها في شهر يناير الماضي تعتبر شركة تابعة لشركة بتلكو وترتكز أهدافها على تقديم أحدث التقنيات المبتكر، وخدمات المنصات البرمجية، وحلول متقدمة لتكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة كل الجهات من القطاعين الخاص والعام في منطقة الشرق الأوسط.

من خلال طرح الشركة لكل من منصتي OneID وOneBox في البحرين، تساهم Beyon Connect في تمهيد الطريق نحو خلق بيئة رقمية ومتقدمة وموثوقة ومواكبة لأبرز توجهات القطاع الرقمي بمستويات عالية من الأمان في منطقة الشرق الأوسط. وبالتعاون مع شركاء رائدين في قطاع التكنولوجيا، تُمهد شركة Beyon Connect الطريق لوضع الركائز الرئيسية لمستقبل قائم على البيانات وأكثر استدامة وخال من الورق. وعلاوة على ذلك، تأمل الشركة أن يساعد هذا التطبيق في دعم مكانة المملكة كمركز رائد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيانات على مستوى المنطقة.