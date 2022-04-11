اخبار الخليج – الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» يتسلم أوراق اعتماد سفير مملكة البحرين لدى الرابطة

محمد بن مسعود - الدمام - تسلم سعادة السيد داتو ليم جوك هوي الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أوراق اعتماد سعادة السفير أحمد عبدالله الهرمسي الهاجري كسفير مملكة البحرين لدى رابطة الأسيان يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022.

وأشاد سعادة الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين ورابطة الأسيان، معربا عن تمنياته لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكدا له تقديم كل الدعم والمساندة في تأدية مهامه للارتقاء بالعلاقات بين رابطة الأسيان ومملكة البحرين.

من جانبه أعرب سعادة السفير أحمد عبدالله الهرمسي الهاجري عن حرص مملكة البحرين على تعزيز العمل المشترك مع رابطة الأسيان في شتى المجالات، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.