محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من معالي وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإسباني المستجدات الإقليمية والدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.