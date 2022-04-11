وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإسباني المستجدات الإقليمية والدولية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من معالي وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.