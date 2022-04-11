"الصحة": الخمول البدني الرابع عالميًا ضمن عوامل الوفيات.. وهكذا يتم التغلب عليه

محمد بن مسعود - الدمام - 09-10-1443 08:21
صدى تبوك – متابعة
حذّرت وزارة الصحة من مخاطر الخمول البدني على صحة الإنسان، والتي تحتل المرتبة الرابعة عالميًا ضمن عوامل الخطر الرئيسية للوفيات.
وأكدت أن 30 دقيقة من المشي لمدة 5 أيام في الأسبوع تفيد في تحسين صحة الجسم وتجنبه مخاطر الخمول البدني.
ودعت وزارة الصحة لاستغلال شهر رمضان المبارك لتحسين العادات اليومية بممارسة الأنشطة البدنية.
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