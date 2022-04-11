تحمي العابرين من مخاطر الحوادث.. هنا 20 جسراً مشاة بمكة

تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشغيل والصيانة، أعمال الصيانة الوقائية للمرافق العامة بمواقع متفرقة بمكة المكرمة؛ لضمان جاهزيتها بصفة مستمرة، وخاصة خلال المواسم، حيث تعمل على متابعة أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة التشغيل لجسور المشاة وضمان تهيئتها وأدائها بفاعلية، من خلال فرقٍ ميدانية مختصة ومقاولين مؤهلين لمتابعة أعمال الصيانة وتفقُّد مكوناتها من التجهيزات الكهربائية والميكانيكية ووسائل السلامة على مدار الـ24 ساعة.

وتولي الأمانة أكثر من 20 جسر مشاة بمكة؛ للعبور المرن والآمن على الطرق، عناية كبرى؛ نظرًا لما لها من أهمية بالغة في المحافظة على أرواح السكان وعابري الطرق، خاصة في المواقع المزدحمة والتي تحتوي على كثافة سكانية عالية، إضافة إلى أماكن المجمعات التجارية والمدارس والمستشفيات وغيرها، حيث تم اختيار مواقعها بدقة متناهية، وذلك لخدمة جمهور المشاة في الأماكن التي تشهد كثافة عالية من المارة ولحمايتهم من مخاطر الطرق.